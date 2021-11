Pipistrelovo letalo opravilo lokalni polet brez emisij

V okviru konzorcija MAHEPA so hibridno-električna različica letala Panthera zaključila prvo fazo testne kampanje. Kot pišejo pri Pipistrelu, so s tem postavili »naslednji mejnik na poti do bolj zelenega letalstva«.

Proizvajalec ultralahkih letal iz Ajdovščine je na letališču v Cerkljah izvedel lokalni polet zgolj z električnim pogonom in povsem brez emisij. »Pričakovanja, ki so bila postavljena med predhodnimi talnimi preizkusi, so bila potrjena in presežena. Mogočen, a vendarle tih polet Panthere MAHEPA je dokazal, da ima letalo vse lastnosti, da postane leteči preizkusni laboratorij za prihodnji razvoj hibridnega letalstva,« sporočajo iz podjetja, kjer hkrati poudarjajo, da je projekt MAHEPA z zglednimi rezultati prispeval k čistejšemu, tišjemu in bolj trajnostnemu letalstvu.

FOTO: Jože Kovačič/Arhiv podjetja

Pri Pipistrelu med drugim razlagajo, da so nove tehnologije, ki so bile razvite v okviru projekta, dodaten korak, s katerim se cilji evropskega zelenega dogovora približujejo realnosti. Konzorcij MAHEPA sicer sestavljajo Pipistrel Vertical Solutions, Compact Dynamics, DLR, H2Fly, Politecnico di Milano, TU Delft, Univerza v Mariboru in Univerza v Ulmu. Konzorcij je pionirski projekt pri razvoju hibridno-električnih tehnologij, ki bodo služile naslednji generaciji bolj zelenih, okolju prijaznih letal, še dodajajo.