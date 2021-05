Planteu končuje mandat v Mercatorju

Vlada je ugodila prošnji Mercatorja in razrešilakot izrednega člana uprave trgovca. Odločitev je bila pričakovana, potem ko so bile delnice Mercatorja prenesene iz Agrokorja na Fortenovo , s čimer je bil v Sloveniji zaključen proces sanacije Agrokorja.»Vlada je sprejela sklep, v katerem ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za razrešitev izrednega člana uprave v družbi Poslovni sistem Mercator, skladno z drugo alinejo tretjega odstavka 7. člena Zakona o pogojih imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za Republiko Slovenijo (ZIČUDSP),« je zapisano v poročilu včerajšnje seje vlade.Gregor Planteu je bil za izrednega člana uprave Mercatorja imenovan leta 2017, potem ko je propadel večinski lastnik Mercatorja Agrokor. Pooblaščen je bil za skupno zastopanje in soglasno sprejemanje odločitev pri poslih, povezanih z Agrokorjem ali z njim povezanimi družbami. V preostalih poslih družbe ni smel zastopati. Prav tako je moral periodično poročati o poslih med Mercatorjem in Agrokorjem ter z Agrokorjem povezanimi družbami.