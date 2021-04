Počivalšek pozdravil prenos Mercatorja na Fortenovo

Tomislav Čizmić FOTO: Jure Eržen/Delo

Od zadržkov do zadovoljstva



Trije stebri Fortenove

Foretnova Grupa je danes postala večinska lastnica Mercatorja, saj je v njeno last prešel dosedanji delež Agrokorja. S tem je nastala ena največjih prehrambno-trgovskih skupin, ki bo imela 50.000 zaposlenih in pet milijard evrov prihodkov.Hrvaška skupina ima zdaj skupaj 88-odstotni lastniški delež v slovenskem trgovcu, kmalu pa naj bi sledila tudi ponudba za prevzem preostalih delnic Mercatorja. Prvi mož Fortenoveje povedal, da so za prenos pridobili vsa potrebna dovoljenja regulatorjev, vključno s soglasjem ministrstva za gospodarstvo. Prenos delnic je omogočilo tudi Fortenovino refinanciranje posojila najboljšega soseda v višini 385 milijonov evrov.Peruško je dodal, da se s tem začenja novo poglavje za Mercator in njegove dobavitelje. Mercator 70 odstotkov izdelkov kupi pri lokalnih in regionalnih dobaviteljih v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov.Predsednik uprave Mercatorjaje napovedal, da bodo v prihodnjih petih letih ključne naloge Mercatorja razvoj in prenova trgovske mreže, razvoj logistike v Sloveniji in Srbiji, rast na srbskem trgu ter digitalizacija. Z dobavitelji bodo po njegovih besedah še vedno gojili partnerske odnose.Nad prenosom Mercatorja je izrazil zadovoljstvo tudi gospodarski minister, ki je bil do prenosa dolgo zadržan, saj ga je skrbel položaj slovenskih dobaviteljev. »Veseli me, da je Poslovna skupina Mercator, kot slovenska sistemska družba, po nekaj turbulentnih letih končno dobila lastnika in poslovno okolje, v katerem bo lahko nemoteno izvajala svojo dejavnost, in ki ji zagotavlja tudi nadaljnji obstoj in razvoj. To je v interesu vseh zaposlenih, slovenskih dobaviteljev, potrošnikov in države nasploh,« zdaj meni Počivalšek.Dodal je, da je iz zadnjega poročila izrednega člana uprave Mercatorja jasno, da je družba slovenskim dobaviteljem ponudila sodelovanje na dolgi rok in jim s tem zagotovila prostor na Mercatorjevih policah – na tistih policah, kjer Slovenci iščemo slovenske izdelke: »Za varno prihodnost slovenskih dobaviteljev, več kot 10.000 zaposlenih in njihovih družin smo si navsezadnje z zaščito Mercatorja tudi prizadevali.« Minister je napovedal, da bo vlada, ko bo ugotovila, da slovenski trgovec ni več povezan z nasedlim Agrokorjem. predlagala razrešitev izrednega člana uprave Mercatorja.Peruško je pojasnil, da razvoj skupine Fortenova temelji na treh stebrih: upravljanju portfelja, vlaganju v nove naložbe in področje inovacij. Skupina, ki se je tudi s prodajo programa zmrznjene hrane razdolžila, naj bi letos za naložbe namenila 125 milijonov evrov.