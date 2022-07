Plastenke je možno izdelati iz ostankov biomase

Evropska unija se je zavezala, da bo v boju proti podnebnim spremembam do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost oziroma ničelne neto izpuste ogljikovega dioksida. Zanimivo in spodbudno je, da vodilne svetovne multinacionalke zadnje čase prav tekmujejo, katera si bo zastavila bolj ambiciozne cilje pri doseganju ogljične nevtralnosti.

Ta dejansko postaja najpomembnejši trajnostni korporativni cilj s konkretnimi ciljnimi datumi in s tem nedvomno eden najpomembnejših strukturnih megatrendov našega časa. Ključno strateško vprašanje v zvezi s trajnostnim poslovanjem se torej glasi: Kako bodo lahko družbe konkretno in ne samo z visokoletečimi cilji na papirju čez nekaj let dosegle ogljično nevtralnost?

Iz žagovine v plastiko

Ali poznate kakšno podjetje, za katero bi lahko brez pretiravanja trdili, da lahko s svojo čisto tehnologijo pomembno pripomore k ublažitvi podnebnih sprememb in popelje svet v novo, ogljično nevtralno dobo? Eno od takih podjetij je v širši javnosti praktično neznana družba Origin Materials, ki se ponaša z eno najbolj obetavnih tehnologij s področja ogljično negativnih trajnostnih materialov. Njihova preizkušena tehnološka platforma omogoča pretvorbo ogljika iz cenene lesne žagovine in drugih ostankov biomase v uporabne plastične in sestavljene materiale. Skupni trg za takšne proizvode presega tisoč milijard dolarjev.

Origin Materials ponuja eno od rešitev za zgodovinski prehod na trajnostne materiale, ki so stoodstotno rastlinskega izvora, približno desetkrat cenejši od bioalternativ in cenovno primerljivi s petrokemičnimi plastičnimi materiali.

Origin Materials bi nekega dne lahko postal Tesla na področju kemije inovativnih materialov, zdaj pa je še na začetku svoje poslovne poti. V borzni hierarhiji spada med mala špekulativna (small-cap) podjetja s tržno kapitalizacijo okoli 780 milijonov dolarjev. Na borzi so začeli kotirati v letu 2021 in imajo s 420 milijoni dolarjev v tem trenutku zagotovljena zagonska sredstva za izgradnjo in dokončanje prvih Origin 1 in 2 procesnih obratov.

Veliko povpraševanje po izdelkih

Že pred prvim začetkom proizvodnje embalaže PET konec letošnjega leta je imela družba zasedene vse zmogljivosti in zagotovljena naročila oziroma rezervacije v višini kar 7,4 milijarde dolarjev. Končni in stranski proizvodi družbe so PET, klorometil furfural CMF in hidrotermalno oglje HTC, ki so uporabni pri proizvodnji široke palete izdelkov, kot so pakirni materiali, oblačila, tekstil, plastika, avtomobilski deli, gume, preproge, premazi, asfalt in tako dalje. Njihovi kupci in strateški partnerji so Pepsi, Nestle, Danone, Ford, LVMH, Mitsubishi in drugi.

Origin ima izjemno podporo med investitorji, s kupci, ki naravnost hlepijo po njihovih materialih in so jim zato pripravljeni pomagati tudi z razvojnimi sredstvi. Po finančnih projekcijah uprave naj bi leta 2027 dosegli za 1,5 milijarde dolarjev prihodkov in 600 milijonov denarnega toka iz poslovanja (EBITDA), z načrtovano skoraj 50-odstotno letno rastjo prihodkov v obdobju od leta 2026 do 2030.

Kot največje tveganje ocenjujem negotovost, ki je povezana s tehnologijo, ter izgradnjo načrtovanih predelovalnih obratov, ki bo trajala nekaj let. Pri tem Origin ne izumlja tople vode, saj uporabljajo stare in preizkušene tehnološke procese, ki so v petrokemijski industriji znani že več desetletij.