Platinasto nagrado Effie Slovenija dobila kampanja Donata

Na slavnostni prireditvi danes zvečer je bila s podelitvijo jubilejnih nagrad Effie Slovenija 2020 prvič v slovenski izvedbi nagrad effie podeljena platinasta nagrada, ki jo je prejela tržnokomunikacijska kampanja za znamko Donat oglaševalca Atlantic Grupa in agencije Luna \TBWA.

Podeljene so bile tudi dve zlati, dve srebrni in tri bronaste nagrade effie za tržnokomunikacijsko učinkovitost, deset kampanj pa je prejelo priznanje za finalista. Poleg Medianine nagrade za uporabo raziskav je bila prvič razglašena nagrada študentske žirije effieja, podeljeni pa so bili tudi nazivi za najbolj učinkovito agencijo, znamko in oglaševalca, ki so jih prejele Luna \TBWA, Donat in Atlantic Grupa.

Slavnostna podelitev najbolj zaželenih in cenjenih nagrad v tržnem komuniciranju v Sloveniji, ki so se je zaradi razmer udeležili le vabljeni nagrajenci, je potekala v Festivalni dvorani v Ljubljani, dogodek pa so prenašali v živo prek spletne platforme.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Vesna Marđonović, predsednica Effie Slovenija 2020, je poudarila, da »rekordno število prijav in maksimalno število danes podeljenih nagrad, vključno s prvič podeljeno platinasto nagrado, dokazuje, da so težki časi le še dodatna motivacija za bolj uspešno in učinkovito delo slovenskih oglaševalcev, medijev in agencij. Hkrati pa kontinuirana podpora partnerjev te najbolj prestižne tržnokomunikacijske nagrade dokazuje tudi, da gospodarstvo razume, ceni in podpira razvoj marketinške stroke. Hvala vsem prijaviteljem, sponzorjem in organizacijskemu odboru za izjemno delo v teh dveh letih.«

»Prepričan sem, da je bila jubilejna izvedba Effie Slovenija odlična. Žiriji sta res vrhunsko opravili svoje delo. Pomemben korak v razvoju effieja smo naredili tudi s tem, da smo v ločeno ocenjevanje del vključili tudi študente dveh fakultet. In čudovito se mi zdi, da smo v deseti izvedbi Effie Slovenija prvič podelili tudi platinasti effie, kar po mojem mnenju še dodatno potrjuje, da sta naši strokovnost in odličnost res visoki,« pa je dejal Mitja Tuškej, strokovni direktor Effie Slovenija 2020.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Platinasto nagrado Effie Slovenija 2020 so prejeli:

Atlantic Grupa in agencija Luna \TBWA za kampanjo Poskrbite za svojo prebavo, poskrbite zase v kategoriji R) Odziv za obstanek.

Zlati nagradi Effie Slovenija 2020 so prejeli:

Atlantic Grupa in agencija Luna \TBWA za kampanjo Poskrbite za svojo prebavo, poskrbite zase v kategoriji B) Izdelki – pijača;

Spar Slovenija in agencija Formitas skupina v sodelovanju s partnerjem Pro Plus za kampanjo Štartaj, Slovenija: prva petletka v kategoriji S) Dolgoročna učinkovitost in uspešnost.

Srebrni nagradi Effie Slovenija 2020 so prejeli:

Atlantic Grupa in agencija Luna \TBWA v sodelovanju s partnerji Media Publikum, Pro Media group za kampanjo Življenje je, kar sami ustvarimo iz njega v kategoriji A) Izdelki – hrana;

Mercator v sodelovanju s partnerji Pro Plus, Herman & partnerji, Innovatif in Pristop media za kampanjo Mali šef Slovenije v kategoriji F) Storitve – trgovine.

Bronaste nagrade Effie Slovenija 2020 so prejeli:

Pivovarna Laško Union in agencija Luna \TBWA za kampanjo Laško zasluženo v kategoriji B) Izdelki – pijača;

Petrol in Agencija 101 v sodelovanju s partnerji Media Publikum, BidBid, Aragon in Tovarna idej za kampanjo Zmagovalni servis v kategoriji I) Korporativni ugled in trajnostna učinkovitost;

Atlantic Grupa in agencija Luna \TBWA v sodelovanju s partnerji Faronika, Mercator, Pro Media group in Kinomotel za kampanjo #PodpiramoLokalno v kategoriji R) Odziv za obstanek.

Posebna priznanja pa so bila podeljena tudi finalistom Effie Slovenija 2020:

Atlantic Grupa in agencija Luna \TBWA v sodelovanju s partnerji Faronika, Mercator, Kinomotel, Pro Media group za kampanjo #PodpiramoLokalno v kategoriji A) Izdelki – hrana;

Lidl Slovenija in agencija Pristop v sodelovanju s partnerji Aragon in Felina za kampanjo Kampanja Žar legende v kategoriji F) Storitve – trgovine;

Zavarovalnica Triglav in agencija PM, poslovni mediji v sodelovanju s partnerji SHIFT, Media Publikum in Pristop media za kampanjo Kampanja za promocijo življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Triglav v kategoriji G) Storitve – finance in zavarovalništvo;

NLB in agencija Internavti v sodelovanju s partnerji Media Publikum, Europlakat, Pro Plus in Mastercard Branch Office Slovenia za kampanjo #OKVIRPOMOČI v kategoriji G) Storitve – finance in zavarovalništvo;

Zavarovalnica Generali in agencija Pristop v sodelovanju s partnerji Media Publikum in Marketinško svetovanje Ana Putrih za kampanjo Združitev zavarovalnic Generali in Adriatic Slovenica v kategoriji G) Storitve – finance in zavarovalništvo;

A1 in agencija SHIFT v sodelovanju s partnerji Zavod Multipraktik, Taktik, CNJ in Drom Agency za kampanjo Lahkonočnice – logopedske pravljice v kategoriji I) Korporativni ugled in trajnostna učinkovitost;

Mercator v sodelovanju s partnerji Pro Plus, Herman & partnerji, Innovatif in Pristop media za kampanjo Mali šef Slovenije v kategoriji I) Korporativni ugled in trajnostna učinkovitost;

Atlantic Grupa in agencija Luna \TBWA v sodelovanju s partnerji Faronika, Mercator, Kinomotel in Pro Media group za akcijo #PodpiramoLokalno v kategoriji I) Korporativni ugled in trajnostna učinkovitost;

Zavod VOZIM in agencija Luna \TBWA za kampanjo Ženske so boljše voznice kot moški v kategoriji J) Družbeno dobro;

Zavod VOZIM in agencija Luna \TBWA za kampanjo Heroji furajo v pižamah v kategoriji S) Dolgoročna učinkovitost in uspešnost.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Mediani posebna nagrada

Na zaključni prireditvi je bila v sodelovanju z razvojnim partnerjem, Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana, podeljena tudi posebna nagrada za uporabo raziskav, ki jo je prejel Spar Slovenija v sodelovanju s Formitas skupino in Pro Plusom za kampanjo Štartaj, Slovenija: prva petletka.

Prvič v zgodovini slovenske tekme za nagrade effie pa je bilo organizirano tudi študentsko žiriranje, v katerem so sodelovali izbrani študentje Ekonomske fakultete in Fakultete za družbene vede, ki so soglasno izbrali dva zmagovalca: kampanjo Poskrbite za svojo prebavo, poskrbite zase v kategoriji R) Odziv za obstanek oglaševalca Atlantic Grupa in agencije Luna \TBWA ter kampanjo Štartaj, Slovenija: prva petletka v kategoriji S) Dolgoročna učinkovitost in uspešnost oglaševalca Spar Slovenija in agencije Formitas skupina v sodelovanju s partnerjem Pro Plus.

Najbolj učinkoviti oglaševalci

V sklopu Effie Slovenija so na podlagi točk iz prejetih nagrad že petič podelili priznanja najbolj učinkovitemu oglaševalcu, agenciji in znamki:

Naziv najbolj učinkovitega oglaševalca Effie Slovenija 2020 je prejela družba Atlantic Grupa;

Najbolj učinkovita agencija Effie Slovenija 2020 je Luna \TBWA;

Najbolj učinkovita znamka Effie Slovenija 2020 pa je Donat.

Posebno omembo za zasluge pri učinkovitosti in uspešnosti kampanj Effie Slovenija 2020 je prejela produkcijska hiša Pro Plus.