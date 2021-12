Po blaginji smo še 18 odstotkov pod evropskim povprečjem

Temni oblaki naj bi se razjasnili. A pozorno moramo spremljati gibanja zračnih mas

Ko gre za pogled na življenje in na gospodarstvo, nerada govorim o problemih, temveč raje temu rečem izziv in tako tudi pristopim k reševanju, tako v službi kot v vsakdanjem življenju. Zdi se mi, da je tak pristop veliko boljši, pravi direktorica Umarja Maja Bednaš. Z njo smo govorili o gospodarskih napovedih, negotovostih in tveganjih pa o slovenskem zaostajanju za Evropo in načinih, da se razvijamo hitreje.