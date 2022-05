Po idealnem scenariju 22 tisoč novih delovnih mest

V nadaljevanju preberite:

Slovensko gospodarstvo kljub negotovosti v mednarodnem okolju in posledicam vojne v Ukrajini deluje z visokimi vrtljaji, ob tem pa bo trg dela po napovedih pregret tudi v prihodnje. Delodajalci namreč predvidevajo, da bodo v drugi polovici leta iskali skoraj 43 tisoč novih zaposlitev in ustvarili 22 tisoč novih delovnih mest, kaže raziskava, ki so jo v zadnjih dveh mesecih opravili na zavodu za zaposlovanje.

A vprašanje je, če so ti kadri sploh na voljo na trgu dela. Kako se letos povečujejo povprečne bruto plače v najbolj deficitarnih poklicih? Kako lahko država rešuje izziv pomanjkanja delovne sile? Kaj pa povpraševanje delodajalcev po inženirjih in drugih bolj zahtevnih poklicih?