Po mesecih rekordov se zaposlovanje ohlaja

V nadaljevanju preberite:

Število delovno aktivnih skorajda iz meseca v mesec dosega nov rekord. Maja se je število prvič povzpelo nad 920 tisoč. Vendar se zaposlovanje v podjetjih iz predelovalnih dejavnosti ohlaja, predvsem zaradi negotovosti glede prihodnjega poslovanja. Povpraševanje po delavcih se je tako julija občutno zmanjšalo. Kakšni so trendi na trgu dela? Katere dejavnosti so tiste, kjer je glede na lani in glede na 2019 največ novih delovni aktivnih in kje najmanj? Kakšne so napovedi analitika glede trga dela v prihodnje?