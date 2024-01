Po rekordnem lanskem letu je cilj milijarda prihodkov

V nadaljevanju preberite:

Srbski Delta Holding je v letu 2023 ustvaril rekordne rezultate, na vseh šest poslovnih področjih je skupina z okoli 4.000 zaposlenimi zabeležila najboljše rezultate doslej. Vrednost investicij med leti 2024 in 2027 bo po njihovih načrtih presegla 900 milijonov evrov, je vodstvo družbe napovedalo na današnjem srečanju s predstavniki medijev, ki so jim razkazali tudi prenovljeni Sava Center, največji kongresni center v Srbiji in enega večjih v regiji.

Delta holding, ki se ukvarja z nepremičninskimi posli, kmetijstvom, hotelirstvom, prodajo avtomobilov, distribucijo in elektronsko trgovino, je prihodke od prodaje lani povečala za 12 odstotkov na 860 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja pred obdavčitvijo (EBITDA) pa so povečali za 18 odstotkov na 88 milijonov evrov.