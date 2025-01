Po rekordnem letu EIB napoveduje nadaljnjo rast

Skupina Evropske investicijske banke (EIB) je lani podpisala za 89 milijard evrov novih financiranj, kar je največ doslej. »V letu 2024 smo podrli rekorde s svojim financiranjem. Pripravljeni smo podpirati prednostne naloge EU v tem novem političnem mandatu,« je ob tem povedala predsednica skupine EIB Nadia Calviño.

Skupina EIB je izvedla več naložb kot kdaj koli prej za krepitev energetske varnosti EU, s čimer je mobilizirala več kot 100 milijard evrov za projekte v novo in posodobljeno infrastrukturo, kot so omrežja in povezovalni vodi, obnovljivi viri energije, industrije z ničelnimi emisijami, energetska učinkovitost in shranjevanje energije. Skoraj 60 odtotkov celotnega financiranja je podpiralo zeleno preobrazbo, podnebne ukrepe in okoljsko trajnost.

Hkrati so se operacije EIB z višjim tveganjem za podporo najbolj inovativnim evropskim podjetjem močno povečale. Rekordnih 8 milijard evrov naložb v lastniški in kvazi-lastniški kapital s strani EIB in Evropskega investicijskega sklada (EIF) naj bi mobiliziralo 110 milijard evrov kapitala za rast startupov, scaleupov in evropskih pionirjev.

Upravičene naložbe v varnost in obrambo so se lani podvojile, cilj pa je to številko letos ponovno podvojiti. Poleg tega je skupina EIB znatno razširila svoje upravičene naložbe v projekte dvojne rabe, ki zdaj vključujejo zaščito meja, vojaško mobilnost, razminiranje in dekontaminacijo, vesolje, kibernetsko varnost, opremo proti motnjam signalov, zaščito morskega dna in kritične infrastrukture, raziskave in razvoj ter drone.

V prihodnje načrtuje skupina EIB povečanje skupnih naložb na 95 milijard evrov v letu 2025 s ključnimi pobudami za podporo evropskim tehnološkim šampionom in posebnim programom TechEU, kritičnimi surovinami, upravljanjem voda, energetsko učinkovitostjo malih in srednje velikih podjetij ter namensko platformo za spodbujanje trajnostnih in cenovno dostopnih stanovanj.

Nadia Calviño je povedala, da bodo letos gradili na odličnem delovanju skupine EIB, da povečajo svoj vpliv ter okrepijo varnost in konkurenčnost Evrope s strateškimi in ambicioznimi naložbami.