(GOSTUJOČE PERO) Podnebni ukrepi se morajo dvigniti nad politiko

Po letih opozoril in pozivov k ukrepanju se končno kažejo znaki, da je zeleni prehod prešel v višjo prestavo. Vzrok je preprost: čista energija je zdaj cenejša in učinkovitejša od fosilnih goriv, predvsem zaradi izboljšanega shranjevanja v baterijah. Zato je zdaj to, kar je pravilno za naš planet, tudi pametno za naša gospodarstva. Vsak evro, vložen v prilagajanje podnebnim spremembam in odpornost, lahko prihrani od pet do sedem evrov pri prihodnjih stroških nesreč, da ne omenjamo življenj in preživetja.