Po združitvi še nova celostna podoba NoveKBM

V nadaljevanju preberite:

NovaKBM , ki je lani prevzela Abanko, bo dobila novo celostno podobo. Predsednik uprave banke s sedežem v Mariboru John Denhof ne izključuje še kakšnega prevzema.



NovaKBM bi prevzemala

NovaKBM je lani prevzela Abanko, formalni združitvi je prek novega leto sledila še združitev informacijskih sistemo (ključni del). Naslednji korak je osvežitev celostne podobe. Ime banke ostaja isto (Nova KBM), logotip banke pa je spremenjen tako, da ga sestavljata posodobljeni znak Nove KBM v svetlejši rdeči barvi in osvežen grafični element (smernik) v turkizni barvi nekdanje Abanke. Kot kompas je usmerjen k imenu Nove KBM in ji daje dodatno moč ter pozitivno energijo. Tako združeni vizualni elementi obeh bank so simbolično sporočilo, da smo skupaj resnično močnejši,« so sporočili iz Nove KBM., predsednik uprave Nove KBM: »V preteklih nekaj letih smo opravili izjemno pot, polno pozitivnih sprememb. Ko praznujemo 160 let od začetkov banke, z veseljem ugotavljamo, da se je Nova KBM preoblikovala iz pomembne regionalne banke v vodilnega vseslovenskega ponudnika vrhunskih univerzalnih bančnih storitev in produktov, ki jih podpira najbolj napredna in uporabnikom prijazna digitalna platforma v Sloveniji.«Čeprav se je Nova KBM s prevzemom Abanke po velikosti že približala največji NLB , predsednik uprave banke s sedežem v Mariboru John Denhof ne izključuje še kakšnega prevzema: »Trenutno se s tem ne ukvarjamo, a konsolidacija bank v Evropi in Sloveniji se bo nadaljevala. Če bomo imeli priložnost za konsolidacijo, bomo to storili.«