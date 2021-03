Podaljšan rok oddaje letnih poročil

V nadaljevanju preberite:

Državni zbor je sprejel spremembe Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022. Ta je dopolnjen s tremi novimi členi, ki podaljšujejo rok za oddajo davčnih obračunov in letnih poročil. Rok za oddajo se podaljša za en mesec. V nadaljevanju lahko preberete komu, zakaj in kako se podaljšuje rok za oddajo, ter kako bo to vplivalo na proračun.