Podjetje, ki gradi pametna igrišča

Športna infrastruktura je izrabljena



Prvi projekti že v Skandinaviji

Taurus IQ, tri leta staro podjetje, je v zadnjem obdobju obnovilo košarkarska igrišča zain. Starim objektom dodajajo vrednost in jih povezujejo s tehnologijo.Rastoče podjetje Taurus IQ, d. o. o., je v zadnjem obdobju obnovilo igrišče skupaj s Fundacijo Gorana Dragića v Mariboru (to je že drugo tako igrišče in prvo v Ljubljani v Tivoliju). Gre za tako imenovana pametna igrišča – preplet gibanja s poučnimi vsebinami. Igrišča vključujejo koše z nastavljivo višino, pametne talne označbe, namenjene različnim vajam za koordinacijo, hitrost in odriv ter zabavnim igram. Opremljena so z informacijskimi tablami z osnovnimi in naprednimi košarkarskimi vajami, ki jih je zasnoval košarkar in so interaktivno obogatene prek spletne športnoizobraževalne platforme, do katere vodijo QR-kode.»V začetku septembra smo v Ljubljani za 2K Foundations končali projekt obnove dveh igrišč za košarko. Tam je Luka Dončić začel svojo športno pot ,« pravi, direktor podjetja Taurus IQ, in dodaja, da je v tem primeru posebnost igrišča talna grafika v sedmih barvah. Igrišča za košarko obnavljajo tudi v tujini. V Splitu, denimo, so opremili igrišče, ki se imenuje po legendi hrvaške košarke Dinu Rađi.»V vseh primerih ne gre za klasična javna naročila, kjer igra vlogo samo najnižja cena; gre za zaupanje investitorjev (in seveda konkretno teh vrhunskih športnikov) v podjetje in ekipo, da bo igrišče opremljeno kakovostno in v dogovorjenih rokih,« pove Šter, ki ima dolgoletne izkušnje s športnimi objekti, zato razloži trend v tej panogi: »Za vedno več investitorjev je pomembno, da se lahko pogovarjajo z ljudmi z znanjem, izkušnjami in osebnimi referencami na tem področju, tudi če firma še nima prepoznane blagovne znamke. Vedno več igrišč je potrebnih obnove. Ne gre za velike investicije lokalnih skupnosti, pomembno pa je, da se jim da nova vsebina, ki bo uporabnike še bolj pritegnila k vadbi oziroma uporabi. Vse to se uskladi z investitorjem.«Taurus IQ sicer opremlja klasično športno infrastrukturo, projekte so izvedli že v vseh državah nekdanje Jugoslavije, trenutno pa se pripravljajo še na montažo prvega projekta v Skandinaviji.