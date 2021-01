Lumar IG prejemnik nagrade nemškega gospodarstva

Nagrado nemškega gospodarstva 2020 je danes prejelo podjetje Lumar IG, ki proizvaja energetsko varčne hiše. Nagrado je Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija) podelila v sodelovanju z nemškim veleposlaništvom v Sloveniji in Inštitutom WISE za razvoj trajnostnega delovanja in etičnega poslovanja v rastočih gospodarstvih. Inštitut je IEDC – Poslovna šola Bled ustanovila skupaj s štirimi mednarodno priznanimi poslovnimi šolami, med drugim tudi s kölnsko poslovno šolo Cologne Business School.Med finaliste izbora za nagrado je strokovna žirija poleg podjetja Lumar IG uvrstila še ponudnika gospodinjskih aparatov BSH Hišni aparati Nazarje in proizvajalca steklarskih izdelkov Steklarna Hrastnik, saj so dokazali razvojno naravnanost, podjetniško organiziranost in doseganje visoko postavljenih ciljev.AHK Slovenija je nagrado podelil že osmič. Strokovna žirija pa je svoj izbor zmagovalca utemeljila z besedami, da podjetje od vseh tekmovalcev najbolj stremi k tehnološkemu napredku ob upoštevanju družbenih in okoljskih potreb ter spodbuja trajnostne poslovne strategije z dodano vrednostjo za podjetja in družbo, tudi v času krize zaradi covida-19.Direktor Lumarja IGje ob prevzemu nagrade med drugim dejal, da če je njihovo podjetje, ki proizvaja – ne samo pasivne in nizkoenergijske hiše, ampak tudi plus-energijske hiše – prepoznano kot trajnostno naravno, tako na produktni kot tudi na vseh drugih ravneh, je to priznanje še toliko večje. »To priznanje je tudi jasen signal, da je z gospodarstvom, ki smo ga poznali nekoč in je orientirano samo na dobiček, načeloma konec. V ospredju so poslovni modeli, ki enakovredno obravnavajo zaposlene, kupce, okolje in dobiček, ki je temeljni pogoj, da lahko vse to tudi naredimo. Uspešna bodo podjetja, ki bodo vse to vključila v svoje poslovne modele.«Predsednica AHK Slovenijapa je poudarila, da živimo v času velike negotovosti ter gospodarske in družbene preobrazbe. »Če so v zadnjih desetletjih razprave o družbeni odgovornosti podjetij vodile v smer inovacij, ustvarjanja vrednosti in globalne vrednostne verige, sedanja kriza stopnjuje razpravo o tem, kako lahko podjetja uspešno preoblikujejo poslovne modele tako, da v svoje delovanje vključijo ekonomske, družbene in okoljske razsežnosti. Poslovna preobrazba in trajnostne inovacije postajajo ključni element za spremembo trenutne krize v nove poslovne priložnosti. Trajnost in digitalizacija sta torej ključni temelj v podjetjih, če želijo ustrezati prihodnosti in biti uspešna!«