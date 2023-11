Pokazali bodočega twinga, Revoz ena od proizvodnih opcij

Renault je na današnjem kapitalskem dnevu, ki je bil posvečen njihovi bodoči samostojni električni enoti Ampere, prikazal tudi bodoči najmanjši in po zatrjevanju cenovno dostopni električni model, ki bo tako kot doslej nosil ime renault twingo. Odločitve o lokaciji proizvodnji še niso sprejeli, so pa dodali, da vsega na področju električnih modelov ne bodo mogli izdelovati v Franciji, da je novomeški Revoz, ki izdeluje sedanjega twinga, ena od možnih opcij.

Podoba bodočega twinga, vsaj kot so ga pokazali tokrat, je močno blizu prvemu twingu izpred desetletij. Poudarili so, da bo imel zelo nizko porabo energije (10 kWh/100km), da bo dobro prostorsko izkoriščen, da bo brez kakršnih koli spodbud ali subvencij njegova cena 20 tisoč evrov.

Dokončno naj bi ga razvili v 2 letih, za trg naj bi bil nared leta 2026. Do nižje cene naj bi prišli z zniževanjem stroškov na različnih področjih, med drugim tudi s cenejšo kemično strukturo baterijskih celic (omenjali so katodo iz litij-železo fosfata) in njihovo konfiguracijo, imel naj bi manj sestavnih delov, tako samega pogona kot karoserije, zmanjšali naj bi število dobaviteljev in stroške same proizvodnje. Renaultov direktor Luca de Meo je govoril tudi o lokaciji proizvodnje: »S proizvodnjo v Franciji bomo na vseh straneh polni in imam tudi odgovornost do drugih ljudi (v skupini op.p), kjer doslej še nismo našli rešitve. Nismo se še uradno odločili o lokaciji proizvodnje. Revoz danes izdeluje sedanjega električnega twinga in je ena od opcij, ki so na mizi. Moramo biti strateško fleksibilni, pravi cilj vsega skupaj je, da dosežemo ekstremno konkurenčnost glede stroškov, da ponudimo dobičkonosen električni avto v Evropi. Mislim, da imamo kot ekonomski voditelji imamo tudi odgovornost do Francije in Evrope. Sprejemamo izziv«.

Dokončno naj bi novega električnega twing razvili v 2 letih, za trg naj bi bil nared leta 2026 .FOTO: Miguel Medina Afp

Ampere naj bi bil sicer s svoje dejavnostjo osredotočen na Francijo, na obrate v njenem severnem delu (vzdevek Electricity), bodo proizvodnjo po potrebi širili v druge tovarne na podlagi pogodbenega sodelovanja. Ampere naj bi bil dobičkonosen od leta 2025 naprej, ko načrtujejo letno prodajo 300 tisoč vozil, leta 2031 naj bi dosegli letno proizvodnjo 1 milijon vozil, marža iz dejavnosti naj bi takrat znašala vsaj 10 odstotkov. Poleg že obstoječih še zelo novih električnih modelov megane in scenic, bodo leta 2025 na trg uvedli električni renault 5, za njim še malce večji renault 4. Kasneje, leta 2026 pa bo čas za naslednjega (električnega) twinga, ki naj bi bil cenovno dostopen in z njim Renault pripravljen na kakršno koli tovrstno kitajsko konkurenco, twingo naj bi bil njihov protiudarec.

V enoto Ampere naj bi sredstva sicer vložili tudi Nissan, Mitsubishi in Qualcomm. Kot je znano, je Renault po dolgih prizadevanjih uredil razmerje z Nissanom, zdaj sta medsebojna deleža obojih izenačena. Glede enote Ampere že nekaj časa razmišljajo tudi o javni prodaji delnic v letu 2024, kar bi jim zagotovilo dodatna sredstva, a kot so dejali, na borzo ne bodo šli za vsako ceno.