Poklical me je »fake voice« podprt z umetno inteligenco

V nadaljevanju preberite:

Kje smo v telekomunikacijah in kam gremo, katere storitve so mrtve in katere imajo prihodnost? Sogovornik v intervjuju razloži poslovni vidik telekomunikacij, konsolidacijo panoge, kakšna je vloga in prihodnost vsebin, ki jih operaterji ponujajo, in kibernetske varnosti.

Pričakujete, da bo manj operaterjev?

Prostor je za virtualne operaterje, ki delujejo nišno. Za infrastrukturne igralce je prostor omejen. Mi fiksno optično infrastrukturo razvijamo dve leti. Ko se širimo, na primer, se zgodi, da sta v bloku že najmanj dve napeljavi. Regulator bo moral vzpostaviti jasna pravila možne souporabe te infrastrukture. Tako na mobilni tehnologiji kot na fiksni. Kot manjši operater nimamo konkurenčnih pogojev pri najemanju Telekomove infrastrukture. Slovenija se ne bo mogla izogniti nadaljnji konsolidaciji, zato z zanimanjem pričakujem nadaljnje poteze vlade, SDH in uprave Telekoma Slovenije v razvoju podjetja ter sodelovanje z drugimi operaterji, ne nazadnje je prav Telekom Slovenije naš največji poslovni partner.

Ali razumem prav, da imate omrežje, ki pa ga je treba pognati na obrate oziroma zapolniti njegove kapacitete?

Omrežje razvijamo, uporabnost telefonov še ni visoka, bo pa z novim iphonom to bolje. Ultra ni samo produkt povezljivosti, ampak produkt vsebin, ki smo jih dodali. Dodali smo aplikacijo za pametne televizorje xplore TV, dodali smo Voyo. Ljudje ne potrebujejo fiksnega priključka, fiksnega interneta, z Ultro je možno spremljati tudi klasično televizijo na digitalnih sprejemnikih. To je uporabno doma, mogoče na vikendu, opremo lahko preprosto preneseš.