Položili temeljni kamen za Lekov visokotehnološki center v Lendavi

V Lendavi so danes simbolično položili temeljni kamen za gradnjo centra za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil družbe Lek. Ta je del Sandoza, ki bo za naložbo namenil najmanj 400 milijonov dolarjev, je na slovesnosti v Trimlinih povedal predsednik uprave Leka Robert Ljoljo.

Kot je poudaril Ljoljo, je naložba v nov visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil družbe Lek v Lendavi največja neposredna tuja naložba v državi in največja v Lekovi zgodovini. S tem po njegovih besedah uresničujejo vizijo Sandoza - postati vodilno podjetje na področju bioloških zdravil.

Visokotehnološki center bo imel tri funkcijske enote, v katerih bodo združeni znanje in tehnološko napredni procesi. »Prvi objekt bo namenjen generiranju reagentov in bo prinesel izboljšave tudi obstoječi proizvodnji. Temu bosta sledila sodobna objekta za biofarmacevtsko proizvodnjo in skladiščenje,« je še povedal Ljoljo.

Slovenija in Sandoz bosta z naložbo v Lendavi povečala svojo vlogo pri dostopnem zdravljenju bolezni, ki jih klasična zdravila ne zdravijo, je še dodal.

Poleg predsednika uprave Sandoza Richarda Saynorja in vodje Sandozovih tehničnih dejavnosti Glenna A. Gereckeja ter švicarske veleposlanice v Sloveniji Gabriele Schreier se je položitve temeljnega kamna za gradnjo visokotehnološkega centra med drugimi udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob.

»Zato sem hvaležen Sandozu, da je prepoznal Slovenijo kot ključno točko, na kateri bo temeljil razvoj ne le bioloških zdravil, ampak tudi prihodnost podjetja,« je dejal premier in dodal: »Morda pretiravam, če rečem, da je prihodnost Sandoza odvisna od Slovenije, vendar mislim, da gre za zelo lepo simbiozo med obema in verjamem, da bomo to simbiozo znali izkoristiti v dobrobit obeh strani.«

Kot je dejal, je ponosen, da je Slovenija privlačno okolje za tuje tehnološke naložbe, kar po njegovem mnenju dokazuje današnji dogodek. Slovenija je po njegovem prepričanju zanimiva, ker ima dobro infrastrukturo in razvojno okolje, pa tudi ljudi z znanjem, ki nam jih zavida cela Evropa.

Golob je dodal, da je Avstrija resda največja naložbenica v Sloveniji, bo pa Švica z naložbo v Lendavi postala druga največja naložbenica v naši državi. To po njegovih besedah prinaša tudi sporočilo, da so na področju naložb v visoko tehnologijo možni rezultati, o katerih si pred petimi leti ne bi upali niti sanjati.

Da položitev temeljnega kamna za investicijo pomeni začetek novega poglavja za Lek, Lendavo in Slovenijo, ki so na poti, da postanejo globalni razvojni center za podobna biološka zdravila, je medtem poudaril Saynor.

Lendava je bila po njegovih besedah edina prava lokacija za omenjeno naložbo, saj je Sandoz globalni pionir v podobnih bioloških zdravilih, investicija pa temelji na Lekovi uveljavljeni prisotnosti. Po Saynorjevem mnenju bo naložba okrepila razvojni potencial regije in njihovo vlogo v proizvodnji podobnih bioloških zdravil. Dodal je še, da se bodo vsi trije objekti razprostirali na 42.000 kvadratnih metrih.