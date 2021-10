Položnice elektrike bodo višje za dvajset odstotkov

V nadaljevanju preberite:

Po včerajšnji najavi, da bo Petrol z decembrom povišal cene elektrike in zemeljskega plina, so podražitev potrdili tudi drugi slovenski dobavitelji. Položnice za elektriko bi za gospodinjstva na koncu meseca lahko bile višje za 20 odstotkov. Kateri energent se bo podražil najprej in za koliko? Kako se gibljejo nabavne cene energentov? Kateri so razlogi z nenadno podražitev in kako se zavarovati pred visokimi cenami ogrevanja?