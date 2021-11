Pomanjkanje prostora za bivanje omejuje rast naroda

V nadaljevanju preberite:

V Portorožu so se zbrali slovenski deležniki na področju nepremičnin. Poteka namreč dvodnevni posvet Poslovanje z nepremičninami, v ospredju pa iskanje rešitev za veliko pomanjkanje stanovanj v Sloveniji, pregrevanje trga in prilagajanje davčne politike na področju nepremičnin. Državni predstavniki so v luči tega poudarili, da je rast naroda odvisna ravno od prostora za bivanje, ki ga v Sloveniji primanjkuje.

Kakšne predloge za aktualne težave predlagajo udeleženci posveta? Je korak k izboljšavam sprememba davčne politike na področju nepremičnin? Kako bo delovala javna najemna služba?