Pomoč s subvencijami, posojili, skrajšanim delovnikom in čakanjem na delo

Vlada pripravlja zakon o pomoči za gospodarstvo za omilitev posledic energetske krize. Delovna verzija predloga zakona se bo še spreminjala, predvideva pa subvencioniranje elektrike in zemeljskega plina podjetjem, začasno uvedbo čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter likvidnostne ukrepe. Kakšni so konkretni predlogi ukrepov?