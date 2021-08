Pony Ma pod drobnogledom varuhov konkurence

Pod drobnogledom je nekaj časa že tudi njihova prva in najvrednejša aplikacija za pošiljanje sporočil ter plačil wechat. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Nič kaj niso rožnati dnevi za kitajske tehnološke gigante na hongkonški borzi, kajti kitajski regulatorji še naprej povečujejo nadzor, napovedujejo strožje ukrepe in globe proti svojim monopolistom tako v sektorju tehnologije in igralničarstva kot tudi izobraževanja, dostave hrane in drugje. Vlagatelje so nazadnje najbolj prestrašili načrti kitajske oblasti, da prepove Tencentovo združitev dveh vodilnih spletnih mest za videoigre, Huya in DouYu.Tencent, tehnološki konglomerat, je trn v peti oblasti že vse leto. Tehnološko podjetje, pod okrilje katerega sodi na kitajskem najpopularnejša storitev pretakanja glasbe, se mora po odredbi kitajskih varuhov konkurence v tridesetih dneh odpovedati ekskluzivnim glasbenim pravicam. Regulatorji od Tencenta zahtevajo, da se v prid tekmecem odreče pravicam izdaje glasbenih licenc, naložili pa so jim tudi globo v vrednosti 75.000 dolarjev. Pod drobnogledom je nekaj časa že tudi njihova prva in najvrednejša aplikacija za pošiljanje sporočil ter plačil wechat.Njihov ustanoviteljse je ta mesec spet sestal s kitajskimi predstavniki za nadzor nad monopolnim delovanjem, a srečanje očitno ni obrodilo zanj želenih rezultatov. Kitajska oblast je neusmiljena; dovolj ji je tržne moči, ki so si jo zgradila podjetja, zato pod pretvezo skrbi za pravice potrošnikov in njihove podatke podjetjem napoveduje neusmiljen boj.Čeprav se je na borzi ocenjena vrednost Tencenta v enem mesecu znižala za skoraj 17 odstotkov, pa podjetje, ki ima za zdaj še v lasti več kot 80 odstotkov vseh glasbenih pravic ter več kot milijardo uporabnikov na wechatu, trenutno velja za najvrednejše kitajsko podjetje. Njegova vrednost se po omenjenem padcu na hongkonški borzi giblje pri 594 milijardah dolarjev., bolje znan kot Pony Ma, je Tencent soustanovil leta 1998, že takrat pa naj bi imel vizijo o kratkih sporočilih (SMS), ki jo je navdihnilo eno od izraelskih podjetij. Nekoč naj bi dejal, da je imel Tencent idejo, še preden so jo imeli Microsoft, Google in Facebook, a hkrati vedno poudarja, da ideje niso vredne nič, dokler niso uresničene in se tudi uporabljajo.S 40 milijardami osebnega premoženja velja za najbogatejšega Kitajca, prvo mesto si izmenjujeta z ustanoviteljem Alibabe Jackom Ma. Tudi ta si je lani prislužil rekordno globo v višini okoli 2,75 milijarde dolarjev zaradi kršitev pravil o konkurenci. V primerjavi z njim naj bi bil Pony Ma veliko bolj zadržan in se medijsko ne želi tako izpostavljati. Zaradi agresivnih naložbenih taktik pa ga primerjajo tudi z Warrenom Buffettom. Ma Huateng je tudi poslanec petega ljudskega kongresa v Shenzhenu, kjer ima Tencent sedež podjetja.