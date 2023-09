Poplave bi lahko odnesle del donosa državnih družb

V nadaljevanju preberite:

Letošnji letni načrt upravljanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) predvideva, da bo donos na kapital njegovega portfelja in države dosegel 7,3 odstotka, kar je največ doslej. A kot kaže, so visokoleteče načrte najbrž odplaknile poplave in ujme, saj so te neposredno ali posredno prizadele tudi nekatera državna podjetja. V SDH oceno vpliva poplav na poslovanje še pripravljajo, mi pa smo pogledali, kaj to pomeni za posamezna podjetja.