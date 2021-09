Popolno razogljičenje do leta 2050

Približno 80 odstotkov svetovnega trgovanja poteka z ladjami, ki proizvedejo približno tri odstotke svetovnih toplogrednih plinov.

Popolno razogljičenje v mednarodnem ladijskem prometu je nujno in dosegljivo. Zato je več kot 150 podjetij in organizacij, ki zastopajo pomorsko oskrbovalno verigo, vlade pozvalo, naj sprejme ukrepe, ki bodo to omogočili do leta 2050.Med zasedanjem generalne skupščine Združenih narodov in pred novembrskim podnebnim vrhom COP26 v Glasgowu podpisniki pozivajo vlade, naj z gospodarskim sektorjem poskrbijo za sprejetje strategije in potrebne investicije, so sporočili podpisniki, med katerimi so podjetja A. P. Moller-Maersk, BHP, BP, Lloyd's Register, Rio Tinto, Shell in Volvo.Podpisniki pobude za popolno razogljičenje si od svetovnih voditeljev želijo, da bi se zavezali k popolnemu razogljičenju v mednarodnem ladijskem prevozu do leta 2050, da bi prek državnih projektov podprli brezemisijski ladijski prevoz in zagotovili ukrepe, ki bi poskrbeli, da bi do leta 2030 prevoz z ničelnimi emisijami postal prva izbira.Okoli 80 odstotkov svetovnega trgovanja poteka z ladjami, ki proizvedejo okoli tri odstotke svetovnih toplogrednih plinov. Leta 2018 je Mednarodna pomorska organizacija ZN sprejela prvo strategijo glede toplogrednih plinov. Njen cilj je bil zmanjšati letno raven toplogrednih plinov za najmanj polovico do leta 2050. Strategijo bodo prevetrili leta 2023.»Da se bo svet lahko razogljičil, mora to storiti ladjedelništvo. Na to računajo tudi naši kupci. Veliko vlagamo v tehnologijo za ogljično nevtralne izpuste. Da bodo takšne investicije prva izbira v tej industriji, potrebujemo tržne ukrepe, s katerimi bomo prekinili dajanje prednosti fosilnim gorivom,« je poudarila Henriette Hallberg Thygesen iz danskega podjetja A. P. Moller-Maersk.