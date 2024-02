Popoplavna obnova narekuje cestne projekte

V nadaljevanju preberite:

Med največjimi projekti na državnih cestah, ki jih letos načrtuje direkcija za infrastrukturo, so tudi obnove cestišč in gradnja mostov zaradi lanskih poplav in plazov. V Darsu pa upajo na hitrejšo gradnjo tretje razvojne osi, za preboj vzhodne cevi predora Karavanke do avstrijske strani pa manjka še okoli 130 metrov, kar naj bi dosegli v približno mesecu dni. Kakšni so letošnji cestni projekti?