Porabo elektrike je treba povečati in znižati davke

V nadaljevanju preberite:

Obnovljivi viri rastejo z rekordnim tempom, a to prinaša tudi negativne cene, ki odvračajo prihodnje investitorje. Evropa mora zato povečati uporabo elektrike tudi v industriji, ugotavljajo v združenju evropske električne industrije Eurelectric. Generalni sekretar Kristian Ruby pravi, da bo Evropska unija še dolgo potrebovala tudi klasične elektrarne, saj sezonsko hranjenje energije še ni mogoče.

Ravno ste objavili barometer. Kakšni so trendi v evropski energetiki?

V barometru smo zaznali tri velike trende. Gradnja elektrarn za čisto energijo ima rekorden tempo rasti, lani smo dodali 70.000 megavatov novih nazivnih zmogljivosti obnovljivih virov. V evropski energetski mešanici imamo zdaj 74 odstotkov čiste elektrike iz obnovljivih virov in jedrske energije. Kot vidim, ima Slovenija še nekoliko večji delež, približno 80 odstotkov. Drugi trend v preteklih dveh letih je zmanjševanje porabe energije, kar je povezano s toplejšim vremenom, in tudi zahtevami za zmanjšanje porabe in učinkovito rabo. Na porabo energije je sicer še najbolj vplivala deindustrializacija Evrope.