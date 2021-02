Poslanci na nujni seji o razpisu za e-vinjete

Odziv Skytolla ...



Poslanska skupina SAB bo prihodnji teden vložila zahtevo za sklic nujne seje komisije za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali Darsovo javno naročilo za izbor izvajalca sistema elektronskih vinjet, je povedala predsednica SAB»V stranki SAB ves čas zagovarjamo transparentno, zakonito in gospodarno porabo javnega denarja, pri razpisu za e-vinjete pa je očitno veliko stvari šlo narobe. Javnosti je treba predočiti dejstva in ugotoviti, ali so bila oškodovana javna sredstva,« je dodala Bratuškova.Dars je med tremi ponudniki za izvajalca e-vinjet izbral slovaški Skytoll. SAB zahteva sklic parlamentarne komisije po našem poročanju, da Skytoll nima izkušenj z vzpostavitvijo nadzornega sistema za e-vinjete , ampak le z elektronskim cestninjenjem tovornih vozil. Dars je v razpisni dokumentaciji naknadno kot referenco dovolil tudi elektronsko cestninjenje tovornjakov, potem ko so za to dobili pobudo od enega od ponudnikov.Iz Skytolla so včeraj sporočili, da na Dars niso dali niti pobude za takšno spremembo razpisa niti niso drugače vplivali na Dars za takšno spremembo: »Kljub temu ugotavljamo, da zahteva po referenci, ki ne bi dovoljevala drugih primerljivih sistemov, ne bi bila v skladu s splošno zahtevo, da mora biti javno naročilo dostopno čim večjemu številu konkurentov. Ker je bila takšna pobuda objavljena na portalu javnih naročil, je očitno, da so tudi drugi ponudniki imeli enake pomisleke. Takšna sprememba je torej koristila tudi drugim in ne nazadnje tudi slovenskim davkoplačevalcem, saj je bil dosežen bolj odprt in konkurenčen postopek.«Omenimo še eno spremembo v javnem naročilu, in sicer premik roka za oddajo. Ta je, kot kaže, omogočil, da bi Slovaki lahko kot referenco prijavili elektronsko cestninjenje na Češkem.»V javnem razpisu je bil edini cilj družbe Dars dobiti usposobljenega ponudnika z namenom, da bi uporabniki slovenskih avtocest in hitrih cest letos decembra po 13 letih dobili prijaznejši način cestninjenja kot korak k digitalizirani družbi. Pri javnem razpisu tako ne favoriziramo nobenega ponudnika, razpis smo vodili skladno s področno zakonodajo in povsem transparentno,« pa so se odzvali v Družbi za avtoceste.