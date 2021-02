Posredniki z manjšo ponudbo nepremičnin

V nadaljevanju preberite:

Prejšnji teden so nepremičninski posredniki po vsej državi znova lahko odprli svoja vrata, saj je začela veljati sprostitev izvajanja njihove dejavnosti. Ob ponovnem zagonu so se srečali s slabšo ponudbo na trgu nepremičnin.

Kaj je vplivalo na slabšo ponudbo nepremičnin? Kateri Slovenci trenutno kupujejo nepremičnine? Kakšne so cene in kaj strokovnjaki predvidevajo v prihodnje?