Posredniki pričakujejo spremembo zakonodaje

Ustavno sodišče je v presoji ustavnosti nekaterih členov zakona o nepremičninskem posredovanju v pretežnem delu ugodilo nepremičninskim posrednikom, je povedal Boštjan Udovič z Gospodarske zbornice Slovenije. Po njegovem mnenju bodo posredniki lažje zaračunali dejanske stroške, ki so bili doslej omejeni na 150 evrov, dvig cen pri posredovanju pa bi bil možen pri zahtevnejših primerih, kot so promet s poslovnimi nepremičninami, kmetijskimi zemljišči in industrijskimi obrati.

Državni zbor leta je 2019, na pobudo Levice, sprejel novelo zakona o nepremičninskem posredovanju. »S tem je grobo posegel v z ustavo zagotovljene pravice, predvsem do svobodne gospodarske pobude,« je povedal direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič: »Posebej smo bili presenečeni nad dejstvom, da so poslanci te spremembe potrdili, čeprav so zelo verjetno vedeli, da niso skladne z ustavo.«

Aeon nepremičnine in Stan nepremičnine sta vložili pobudo za oceno ustavnosti nekaterih členov, po štirih letih pa je Ustavno sodišče izdalo delno odločbo. Zaradi dolgotrajnega odločanja je bila panogi storjena velika škoda, je ocenil Udovič: »Bistveno pa je, da je poslabšala tudi pravno varnost potrošnikov in vseh ostalih udeležencev na trgu nepremičnin, čeprav je bil osnovni cilj takratnih sprememb – tako je vsaj bilo navedeno v gradivu – izboljšati razmere za potrošnike.«

Kaj je odločilo ustavno sodišče

Ustavni sodniki so ugotovili, da je zakonodajalec z omejitvijo najvišjega plačila za posredovanje za nakup ali najem nepremičnine na štiri odstotke od pogodbene vrednosti, pri najemnini pa ne več od zneska enomesečne najemnine, kršil svobodno gospodarsko pobudo.

Z omejitvijo plačila je zasledoval (cenovno) nedostopnost (primernih) stanovanj (za ranljive skupine) in varstvo potrošnikov, kar sicer lahko pomeni javno korist, a ta je lahko izkazana le v delu, ko gre za potrošnike in v zvezi s stanovanjskimi nepremičninami, je zapisalo. Omejitev višine provizij pri nepremičninskem posredovanju je zato razveljavilo v delu, ko ne gre za pogodbe o posredovanju v prometu z enostanovanjskimi stavbami, stanovanji ali bivalnimi enotami s fizično osebo kot kupcem ali najemnikom.

Pred dokončno odločitvijo glede ustavne spornosti omejitve višine provizij pri posredovanju stanovanjskih nepremičnin fizičnim osebam pa je ustavno sodišče sklenilo počakati na mnenje Sodišča EU.

Po Udovičevih besedah mnenja Sodišča EU ne pričakujejo kmalu, zato upajo, da bo vlada prej pripravila celovite spremembe zakona o nepremičninskem posredovanju ali povsem nov zakon. Ministrstvo za solidarno prihodnost, kamor spada to področje, je po njihovih informacijah spremembam naklonjeno.

Ustavno sodišče je razveljavilo tudi omejitev višine dejanskih stroškov nepremičninske družbe na največ 150 evrov. Ustavno sodišče je upoštevalo namen zakonodajalca, ki je želel preprečiti zlorabe glede vrste in višine zaračunanih dejanskih stroškov nepremičninskih družb. Vendar so te zlorabe že v osnovi protipravne in lahko predmet inšpekcijskega nadzora. Upoštevalo je tudi, da ob izvrševanju zakonskih obveznosti nepremičninskim družbam nujno nastajajo določeni stroški, pri čemer zakonodajno gradivo ne vsebuje ugotovitve ali ocene, da so ti stroški vselej ali praviloma nižji od predpisane omejitve.

S tem je po Udovičevih besedah pritrdilo, da dejanskih nastalih stroškov ni mogoče omejevati. Opozoril je na primere, ko so stranke izkoriščale nepremičninske družbe in predčasno prekinile pogodbe ob zavedanju, da te ne bodo mogle zahtevati več kot 150 evrov plačila.