Pošta Slovenije bo nujne pošiljke dostavljala z droni

Zakonodaja Inovacijski projekt z brezpilotnimi letalniki, je ena od novih poslovnih priložnosti, razlagajo na Pošti Slovenije. FOTO: Pošta Slovenije

Nadaljnji razvoj

FOTO: Pošta Slovenije

»Z današnjim dnem Pošta Slovenije začenja s prvimi poskusnimi leti z brezpilotnimi letalniki. Tako se pripravlja na čas, ko bo lahko dostavljala nujno potrebne pošiljke tja, kamor jih konvencionalna vozila ne morejo dostaviti tako hitro in učinkovito. Glede na trenutne trende v dostavi nismo več daleč od tega, da bomo tudi v logistiki, namesto poskusnega letenja, lahko dejansko izvajali dostave z droni. Želimo se aktivno vključevati v proces kreiranja predpisov, ki urejajo letenje in upravljanje z brezpilotnimi letalniki v Sloveniji, z jasnim ciljem iskanja novih poslovnih priložnosti,« je ob prvi uspešno dostavljeni pošiljki z brezpilotnim letalnikom povedal začasni generalni direktor Pošte SlovenijeLetalnik, ki ga uporablja Pošta Slovenije ima nosilnost 2 kilograma, z enim polnjenjem pa lahko leti do 100 kilometrov, razlagajo na pošti. Medtem na Kitajskem že napovedujejo dostavo z droni, ki bodo tono blaga lahko prenesli do 1.500 kilometrov daleč. Azijska velesila naj bi dostavo s takšnimi droni uvedla leta 2025.Ambiciozne načrte ima sicer tudi EU, saj Evropska komisija vidi prihodnost brezpilotnih letalnikov v kmetijstvu, energetiki, nadzoru javnega reda in miru ter v spletni trgovini in mobilnosti nasploh, razlaga svetovalec poslovodstva Pošte SlovenijeV začetku omenjen inovacijski projekt z brezpilotnimi letalniki je nova poslovna priložnost, razlagajo na Pošti Slovenije, kjer hkrati poudarjajo, da številna podjetja po svetu takšno dostavo že imajo v svoji ponudbi storitev, medtem ko evropska zakonodaja še ne omogoča letenja zunaj vidnega polja. V tej luči bodo pri državnem ponudniku poštnih storitev aktivno sodelovali tudi pri oblikovanju predpisov, ki urejajo letenje in upravljanje brezpilotnih letalnikov.Pri tej rešitvi so najbolj dejavne tehnološko naprednejše države, začenši z ZDA, Kitajsko, Novo Zelandijo, Avstralijo, Nemčijo, Švico, ter tehnološka podjetja, kot so Alibaba, Amazon, Google, je danes še poudaril Marjan Osvald.Kot glavne adute takšne dostave pri pošti navajajo zmanjšanje onesnaževanja, optimiziranje logističnih poti, hitro dobavo nujnih dobrin ter dobavo na težko dostopna in oddaljena področja. Tako si bolj enostavno dobavo lahko obetajo gorske postojanke in planinske koče, od koder bo mogoč tudi odvoz odpadkov v dolino, so jasni pri Pošti Slovenije. Svojevrstna prednost je tudi dostava zdravil in medicinskih pripomočkov v nujnih primerih, o čemer je zdravstvena stroka razmišljala že dalj časa. Tako je že pred leti zaživela ideja prenosnega defibrilatorja, ki bi bil pripet na brezpilotni letalnik, na njem pa bi bil tudi mobilni telefon, ki bi bil povezan z zdravnikom urgentne medicine.Direktor inovacij pri Pošti Slovenijeje ob današnjem poskusnem letu predstavil tudi stališče Pošte Slovenije glede prihodnjega razvoja: »Nadaljnji koraki Pošte Slovenije na tem področju so povezani s sodelovanjem v razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektih, demonstracijskih projektih za vzpostavitev okolij, v katerih se avtonomne dostave lahko izvajajo. Poudarek je tudi na vzpostavitvi oziroma pridružitvi konzorciju večjih slovenskih podjetij, ki na področju komercialne uporabe avtonomnih letalnikov in drugih avtonomnih vozil, vidijo priložnosti za kreiranje poslovnih modelov prihodnosti. Ob tem so podjetja s svojimi dosedanjimi izkušnjami pripravljena vplivati na oblikovanje trenutno aktualne zakonodaje,« napoveduje Perčič.Prvi poskusni let z brezpilotnim letalnikom je Pošta Slovenije izvedla v sodelovanju s slovenskim podjetjem OneDrone, obenem so pri podvigu sodelovali tudi z zagonskim podjetjem ElevonX, ki je proizvajalec brezpilotnih letal oziroma celotnih sistemov.