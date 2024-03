Postopki za tretjo os so hitrejši

»Za nas na Koroškem postopki za tretjo razvojno os tečejo prepočasi, prav tako gradnja na posameznih odsekih. A način dela kaže, da bomo postopke lahko pospešili in začeli gradnjo tam, kjer še nismo pridobili gradbenega dovoljenja,« je po današnjem sestanku med vlado, Darsom in koroškimi župani dejal župan Prevalj Matic Tasič.

Na sestanku o tretji razvojni osi med odsekoma Slovenj Gradec–Dravograd in Otiški Vrh–Prevalje so se sestali ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za naravne vire in prostor Jože Novak, predsednik uprave Darsa David Skornšek ter župani občin Prevalje Matic Tasič, Ravne na Koroškem Tomaž Rožen, Dravograd Anton Preksavec in Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Novak je po sestanku izrazil pričakovanje, da bo pred poletjem javna razgrnitev vsaj enega državnega prostorskega načrta: »Izboljšali smo prakso, saj zdaj ministrstvo za naravne vire in prostor priganja investitorja in druge udeležence, da se postopki pospešijo. Intenzivnejše sodelovanje že kaže rezultate.« Povedal je, da ima Dars pripravljene že precej dokumentacije, bodo pa po lanskih poplavah zahtevali odpornost rešitev tudi na obsežne poplave: »Strokovnjaki bodo ta del opravili, in če bo treba, v manjšem delu prilagajali rešitve.«

Matic Tasič je izrazil nezadovoljstvo, ker »smo zaradi subjektivnih in objektivnih razlogov zamudili roke, da lani nismo sprejeli državnega prostorskega načrta od Slovenj Gradca do Dravograda. Zadovoljen pa sem z operativnostjo sestanka in načinom dela, ki smo ga zastavili.« Upam, da bo letos sprejet državni prostorski načrt za tretjo razvojno os od Slovenj Gradca do Otiškega vrha, morda tudi od Otiškega vrha do Holmca, je po sestanku še dejal župan Prevalj.

Predsednik uprave Darsa David Skornšek je dejal, da letos do poletja pričakujejo več gradbenih dovoljenj, bistvenih zamujanj pri gradnji pa da ni.

Glede odseka med štajersko avtocesto pri Šentrupertu in Velenjem pa je Alenka Bratušek povedala, da sredina leta 2028 ostaja predviden rok za dokončanje.