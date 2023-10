Povprečna neto plača za avgust presegla 1440 evrov

Povprečna bruto plača za avgust je znašala 2.221,85, v neto znesku pa 1.441,96 evra. Od plače za julij je bila nominalno višja za 0,9 odstotka, realno pa za 0,8 odstotka, so izračunali na državnem statističnem zavodu (Surs).

Letošnje avgustovske plače so bile po Sursovih izračunih tudi opazno višje kot v istem mesecu lani. Nominalno so bile v povprečju višje za 10,7 odstotka v bruto in za 9,9 odstotka v neto znesku, realno pa je bila povprečno neto plača za 3,5 odstotka višja kot avgusta lani.

Povprečna bruto plača je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.427,84 evra), najnižja pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.606,99 evra). V primerjavi s plačo za julij se je povprečna bruto plača najbolj zvišala prav tako v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za deset odstotkov, predvsem zaradi višjih izrednih izplačil), najbolj pa se je znižala v izobraževanju (za 5,5 odstotka).