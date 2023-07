Povprečna neto plača za maj je bila dobrih 1434 evrov

Plače za maj so bile tako v bruto kot v neto znesku višje kot mesec prej, in sicer nominalno za 1,2, realno pa za 0,1 odstotka, so izračunali na Sursu. Povprečna plača za maj je tako znašala 2208 evrov bruto oziroma dobrih 1434 evrov neto.

Tudi v primerjavi s plačo za maj prejšnjega leta je bila letošnja višja nominalno (v bruto znesku za 11 odstotkov oziroma v neto znesku za 10,6 odstotka) kot tudi realno (v bruto znesku se je zvišala za 2,4, neto znesku pa za dva odstotka.)

Zvišanje plač je bilo opaznejše v zasebnem sektorju, najvišje prejemke pa je opaziti v dejavnosti preskrba z električno energijo, plinom in paro, kjer je povprečna bruto plača znašala skoraj 3461 evrov. V tej dejavnosti se je v primerjavi s plačo za april tudi najbolj zvišala (za 13,2 odstotka; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil). Med panogami po plačah prednjačijo še finančne in zavarovalniške storitve ter informacijske in komunikacijske dejavnosti.