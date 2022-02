Pravičen in dobičkonosen pametni telefon

V nadaljevanju preberite:

Po podatkih Združenih narodov je bilo leta 2019 po vsem svetu ustvarjenih rekordnih 53,6 milijona ton elektronskih odpadkov, kar je 21 odstotkov več kot pred petimi leti. Pri tem so mobilni telefoni predstavljali pomemben delež, obenem pa proizvodnja komunikacijskih naprav prispeva kar 14 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov.

Morda manj znano je, da večji del materialov, ki so nepogrešljivi sestavni deli elektronike, prihaja iz konfliktnih območij, kjer vojaške hunte s prisilnim delom rudarijo zemeljske minerale, s čimer financirajo nakupe orožja. Evropska unija je za to že leta 2017 ustvarila seznam tako imenovanih konfliktnih mineralov in nanj uvrstila kositer, tantal, volfram in zlato.

Nizozemski proizvajalec pametnega telefona Fairphone, ki ga je leta 2013 ustanovila skupina treh političnih aktivistov, dokazuje, da je telefon lahko proizveden tudi etično in z minimalnim ali ničnim vplivom na okolje. Ustanovili so Fair Cobalt Alliance, ki tudi drugim kupcem surovin omogoča nakup virov iz pravičnih dobavnih verig, ki varujejo okolje in zagotavljajo pošteno plačilo vsem deležnikom.