Pravniki tudi za možnost poravnave z bančnimi razlaščenci

Boštjan Vasle FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Razlaščenci, ki so v sanaciji bank ostali brez delnic in podrejenih obveznic, še ne bodo dočakali hitre rešitve. Skupina pravnih strokovnjakov, ki jo je najela Banka Slovenije, ugotavlja, da bo treba počakati na odločitev ustavnega sodišča in nato na presojo sodišč o morebitnem oškodovanju vlagateljev. Vendar pa ti pravniki menijo, da bi bilo treba razlaščencem omogočiti tudi poravnalno shemo.Skupina štirih pravnikov pod vodstvomje na pobudo Banke Slovenije pripravila predloge pravnih rešitev glede odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013. Gre predvsem za vprašanje zagotavljanja pravnega varstva in morebitnih odškodnin za več kot 100.000 razlaščenih bančnih vlagateljev.Guverner Banke Slovenijeje dejal, da so se za to odločili, ker to bremeni poslovanje centralne banke in ker oškodovani vlagatelji po več kot sedmih letih še vedno nimajo možnosti pravnega varstva in morebitne odškodnine. Poleg tega je Vasle spomnil, da glede tega na evropskem sodišču za človekove pravice potekajo spori zaradi nerazumno dolgega roka pri zagotavljanju pravnega varstva, zaradi česar Sloveniji grozi visoka kazen.Prejšnja vlada je sicer sprejela zakon o pravnem varstvu razlaščencev, a ga je zadržalo ustavno sodišče, ki se glede tega dodatno obrnilo še na evropsko sodišče. Kot je razumeti skupino pravnikov, ki je za svoje delo skupaj prejela 97.000 evrov, bo za razplet verjetno treba počakati na odločitev ustavnih sodnikov, kar lahko traja še vsaj dve leti. Za končno odločitev o morebitnih nepravilnosti pa bodo morali razlaščenci vložiti odškodninske tožbe. Skupina pravnikov predlaga, da bi država v tem času pripravila rešitve, ki bi nato omogočile čim hitrejše sodne postopke. Med drugim predlagajo tudi poravnalno shemo. Kot pravi vodja skupine Miro Prek, je ureditev v sprejetem zakonu glede zunajsodnega reševanja sporov izrazito omejevalna: »Za nekdanje imetnike bi se morala odpreti tudi ta možnost.«To možnost so že pozdravili tudi v društvu Mali delničarji Slovenije, kjer se že dalj časa zavzemajo za poravnavo.