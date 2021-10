Pred prihodnjo vlado velik dolg, primanjkljaj in težave

V nadaljevanju preberite:

Proračunski načrti za prihodnji dve leti, ki so v parlamentarni obravnavi, predvidevajo, da se bo javnofinančni primanjkljaj pod tri odstotke BDP zmanjšal šele leta 2024. Torej v letu, ko vlada sploh še nima začrtanega proračuna, ampak le okvirne podatke, namenjene analitskim potrebam. A veliki načrtovani primanjkljaji so le del nakopičenih izzivov, ki so posledica nestabilnih vladnih koalicij v tej sestavi parlamenta.