Pred sesutjem strankam izpulili še zadnje evre

V stečaju podjetja Estetika Med-Art, kjer so poskrbeli za lepotne popravke številnih znanih obrazov s slovenske estrade, je upraviteljica objavila posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev, je razvidno s spletne strani Agencije za javnopravne evidence in storitve. Seznam upnikov se razteza na 126 vrsticah, prijavili pa so za 1,1 milijona evrov terjatev.