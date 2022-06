Premije bodo zagotovo morale slediti drugim podražitvam

V nadaljevanjiu preberite:

Groupama bi na srednji rok lahko postala četrta največja zavarovalnica na slovenskem močno konsolidiranem trgu, če ne upoštevamo Vzajemne, je dejal direktor te nove zavarovalnice v Sloveniji Sandi Šterpin. Spregovoril je o načrtih francoske zavarovalnice v Sloveniji, ki sodeluje z madžarsko OTP, in o tukajšnjem zavarovalnem trgu. Z začetkom julija so začeli prodajati svoje zavarovalne produkte.

V Sloveniji so imele načrte nekatere velike zavarovalnice iz tujine, denimo Allianz, Croatia osiguranje ... Nobena ni pustila večjega odtisa. Zakaj naj bi bilo z vami drugače?

Nismo obremenjeni z rezultati drugih, vendar smo prepričani, da lahko naredimo veliko dobrega za Groupamo, za slovenski trg ter ekonomsko okolje in ne nazadnje tudi za lokalno skupnost. Partnerski odnos in družbena odgovornost pri zagotavljanju varnosti našim zavarovancem sta zapisana v naš DNK že več kot stoletje. Imamo močno stabilno finančno skupino, vrhunske ljudi v Sloveniji in regiji, odlično tehnološko podporo, ki je deležna velikih vlaganj, skrb za stranke in prodajno mrežo. Želimo ponuditi vrhunsko prodajno in poprodajno izkušnjo.