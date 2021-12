Premik v razpoloženju udeležencev na trgu

Visoke investicije v infrastrukturo – ameriški predsednik Joe Biden je pred kratkim podpisal zakon o obnovi infrastrukture – in zaostanki pri gradnji na trgih nerezidenčne in rezidenčne gradnje v ZDA zaradi negativnih učinkov epidemije bodo v prihodnjih letih katalizator nadaljevanja pozitivnega cikla v ameriškem gradbeništvu. Posledično lahko v prihodnjem letu pri velikih ameriških proizvajalcih gradbene mehanizacije in opreme, kot je Caterpillar, pričakujemo več kot desetodstotno povišanje ravni prihodkov.

Omejitve, ki jih povzročajo zastoji v zvezi z globalnimi dobavnimi verigami, na kratki rok omejujejo proizvodnjo gradbene opreme. To pomeni, da bodo nižje zaloge in nova zelo visoka javna potrošnja za infrastrukturo tej industriji podaljšale pozitiven cikel v obdobje tudi po naslednjem letu, medtem ko bi Caterpillar lahko zabeležil tudi povišanje marž.

FOTO: Michaela Rehle/Reuters

Investicije v infrastrukturo

Za infrastrukturo je v ZDA namreč namenjenih 1,2 bilijona dolarjev. Od tega naj bi se v prihodnjih letih namenilo 550 milijard dolarjev neposredni infrastrukturni potrošnji, kar pomeni vsaj 300 milijonov dolarjev javne potrošnje za infrastrukturo na dan za naslednjih pet let. Pri tem gre za investicije v ceste, mostove, letališča, pristanišča kakor tudi za investicije v izboljšave električnih omrežij in vodnih sistemov. Ob tem, da so zaloge tudi pri rabljeni gradbeni mehanizaciji in opremi nizke, lahko ob velikem povečanju povpraševanja in ob oteženi proizvodnji zaradi težav pri globalnih dobavnih verigah pričakujemo nadaljevanje pozitivnega cikla za Caterpillar in celotno industrijo tudi za obdobje po letu 2022.

Caterpillar

Ugodna pozicija

Poleg ameriških se investicije v infrastrukturo večajo tudi v Indiji. Poleg tega pa bo krepko izboljšano stanje v svetovni ekonomiji zelo blagodejno vplivalo na Caterpillarjevo prihodkovno stran v prihodnjem letu, saj mu več kot dobra polovica prihodkov izvira iz globalnih trgov zunaj ZDA. Poleg tega pa si Caterpillar, ki poleg gradbenih in gozdarskih izdeluje tudi rudarske stroje, lahko na račun povišanih cen surovin obeta rast prihodkov tudi iz rudarske dejavnosti. Bloombergov indeks surovin je letos pridobil že več kot 30 odstotkov. Glede na napovedana povišanja investicij s strani rudarskih podjetij pa lahko pričakujemo povišanje prodaje rudarske opreme vsaj za deset odstotkov v prihodnjem letu.

Med Caterpillarjeve kupce spada tudi v Srbiji aktualen Rio Tinto, ki kot kupec predstavlja 0,75 odstotka Caterpillarjevih prihodkov; potem so tu še z manjšimi deleži kupci, kot so ConocoPhillips, Traton, Kinross Gold Corporation, Energy Transfer, Cemex in številni drugi.

Delnice Caterpillarja so letos pridobile 21 odstotkov, njegov kazalnik med tržno ceno in dobičkom je pri 19,45 v skladu z mediano branžne, medtem ko nam kazalnik med njegovo tržno ceno in knjigovodsko vrednostjo pri kar 6,61 sporoča, da imajo vlagatelji veliko mero zaupanja v to podjetje. In to še toliko bolj, če upoštevamo, da 45 odstotkov financiranja podjetja predstavlja dolg. Torej, Caterpillar je ugodno pozicioniran za leti 2022 in 2023, kar podpirajo tudi njegovi posojilodajalci in vlagatelji.