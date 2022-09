Premogovniku Velenje grozi bankrot

V nadaljevanju preberite:

Termoelektrarna Šoštanj je konec lanskega leta postala domnevno insolventna, in to kljub prejeti odškodnini od skupine General Electric. V Holdingu Slovenske elektrarne pojasnjujejo, da so insolventnost odpravili. Tveganje plačilne nesposobnosti pa je še vedno prisotno pri Premogovniku Velenje. Kakšne ukrepe načrtujejo v HSE? Na kakšna tveganja so opozorili revizorji? Kako sta lani poslovala Teš in Premogovnik Velenje?