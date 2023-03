Prepočasen razvoj projektov z vodikom

V nadaljevanju preberite:

Projekti z vodikom gredo prepočasi naprej, meni evropska komisija, zato jih je treba podpreti tudi z zemljevidom projektov v teku. Prihaja pa čedalje več opozoril, da je proizvodnja vodika energetsko še precej potratna, da ga večina še pride iz črpanja nafte in plina, da bi potrebovali velik presežek proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije in da vodika za vse potrebe industrije in prometa sploh ne bo mogoče proizvesti. Tudi zato se projekti odmikajo proti 2035.

Paket zakonodaje REPowerEU je uvedel ukrepe za hitro zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Med drugim načrt predvideva hitrejši razvoj projektov z vodikom, natančneje, letno proizvodnjo desetih milijonov ton domačega obnovljivega vodika in še toliko uvoženega vodika do 2030.