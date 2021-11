Avtocestna policija po celi državi, prevoznikom grozi plačilo odškodnine

V nadaljevanju preberite:

V vladnem medresorskem usklajevanju je predlog sprememb zakona o cestah, s katerim bi se uvedla tudi možnost odškodnine za povzročeno škodo na vozišču zaradi pretežkih tovornih vozil. To bi prejel upravljavec ceste. Kaj predvideva predlog zakona? Kako ga komentirajo na Darsu in prevozniki? Kakšna je statistika avtocestne policije in kdaj bo ta po celotnem avtocestnem križu?