Prevzem Sberbank blagodejen za bilanco NLB

Skupina NLB je v prvem polletju zbrala 226,4 milijona evrov čistih obrestnih prihodkov, kar na letni ravni pomeni 14-odstotno rast. Čiste odpravnine so znašale 131,7 milijona evrov in so medletno upadle. Dobiček pred davki je znašal 306,1 milijona evrov, čisti dobiček pa 287 milijonov evrov. Čisti dobiček je višji za 105 odstotkov, predvsem zaradi učinkov prevzema Sberbank (zdaj N Banke), ki pa so jih pripoznali že v prvem kvartalu. N Banko bodo pripojili v drugem kvartalu 2023, trenutno potekajo priprave ob hkratni stabilizaciji stanja in izboljševanja poslovanja v tej hčerinski banki.

Skupina NLB ima 1.764.933 aktivnih strank, v poslovnem poročilu pa poročajo o skokoviti rasti uporabnikov digitalne in mobilne banke ter mobilne denarnice.

Stopnja neaktivnih kreditov (NPL) pa na nivoju skupine zanša 2,2 odstotka, najslabši trg merjen po tem elementu je Črna gora. NLB skupina je sicer neaktivne kredite znižala.

»Prvih šest mesecev leta 2022 so zaznamovali številni pomembni mejniki. Že omenjeni prevzem N Banke, kjer je postopek integracije v polnem teku in bo zaključen spomladi leta 2023, ter združitev NLB Banke Beograd in Komercijalne banke Beograd v NLB Komercijalno banko, ki je bila zaključena konec aprila, sta le dva od njih,« so ocenili v NLB.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

»Tudi v prihodnje ostajamo zvesti svoji zavezi k ustvarjanju dodane vrednosti za naše deležnike in izplačilu dividend v skupnem znesku sto milijonov evrov v letu 2022, pri čemer je bila prva tranša v znesku 50 milijonov evrov že izplačana v juniju,« je ob objavi rezultatov zapisal predsednik Uprave NLB Blaž Brodnjak. Prvi nadzornik Primož Karpe ocenjuje, da je skupina NLB pokazala agilnost z ustanovitvijo IT-podjetja v Beogradu.

Med pomembnejšimi dogodki po končanem obdobju poročajo, da je 1. avgusta je banka prenehala zaračunavati nadomestila za visoka stanja fizičnim osebam in podjetjem. Ocene izpada obrestnih prihodkov niso podali.