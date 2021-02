Prevzem zvišal dobiček NLB

V nadaljevanju preberite

NLB je lani ustvarila 268,9 milijona evrov čistega dobička, kažejo prvi podatki poslovanja. To je 39 odstotkov več kot predlani. Na dobiček so močno vplivali enkratni dogodki. V članki lahko razberete kako je prevzem Komercijalne banke vplival na prikazani dobiček in kateri enkratni dogodki so še oblikovali dobiček največje slovenske banke.