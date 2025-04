Pri ljubljanski železniški postaji tudi zaklonišče za 600 ljudi

Obnova ljubljanske železniške postaje je drugi največji železniški projekt, za gradnjo drugega tira Koper – Divača. Dela potekajo skladno z načrti, je povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Po časovnici bodo končana poleti prihodnje leto, leta 2027 pa se bo postaji pridružila še nova avtobusna postaja.

Alenka Bratušek si je ogledala potek del na ljubljanski železniški postaji, ki jih izvaja konzorcij ŽGP, Kolektor Igin, CGP in GH Holding. Na gradbišču skoraj 200 milijonov evrov vrednega projekta (brez DDV) delavci gradijo perone. Teh bo šest, mimo katerih se bo vilo 13 železniških tirov, od tega 11 ob peronih, saj bosta dva namenjena tovornemu prometu.

Gradbeni delavci so že zalili temelje in gradijo stebre za nadstrešek, ki bo nad peroni in tiri. Temelji so postavljeni tudi z mislijo morebitne poglobitve tirov, če bi se država kdaj zanjo odločila. Pod zemljo pa se bo skrivalo tudi zaklonišče, kjer bo ena etaža namenjena železniški postaji, druga pa avtobusni. V zaklonišču bo prostora za 600 ljudi.

Gradnjo železniške postaje so si ogledali (z leve): župan Ljubljane Zoran Janković, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Alenka Bratušek je dejala, da od vseh izvajalcev na vseh projektih pričakuje izvedbo v rokih in v skladu s ceno, ki so jo ponudili na razpisu: »Tako da pričakujem, da bo ta postaja končana v rokih in obsegu, kot je podpisana pogodba.« Ministrica je ob tem omenila, da bo v teh dneh objavljen nov razpis za železniško postajo in vozlišče na Jesenica, ki je v prvem poskusu propadel, ker je ponujena cena Rika presegala zagotovljena sredstva. Glede drugega tira pa je Alenka Bratušek dejala, da je bila v stiku tako s turškim ministrom kot turško veleposlanico, ki sta oba zagotovila, da Yapi Merkezi ostaja na projektu, v kakšni obliki pa da se bodo dogovorili partnerji v konzorciju.

Promet na ljubljanski železniški postaji trenutno poteka po prilagojenem voznem redu, je povedal direktor podjetja SŽ Infrastruktura Matjaž Kranjc: »Trenutno promet poteka dokaj normalno in brez večjih zamud, kar lahko potrdijo tudi potniki. Nekolikšno zaostritev pričakujemo z začetkom faze C, kar je predvideno 1. septembra. Takrat bomo pravočasno spremenili vozni red in o spremembah v prometu obvestili vse uporabnike.«

Na severozahodnem delu nove železniške postaje bo tudi zaklonišče za 600 ljudi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Jeseni naj bi se začela tudi gradnja avtobusne postaje, ki bo ob Vilharjevi cesti in se bo smiselno – ob šestem peronu – povezovala z železniško postajo. Slovenske železnice gradbeno dovoljenje za avtobusno postajo pričakujejo maja, je povedal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, in pripravljajo razpis za izbor izvajalca.

Gradnja nadvoza pri Orto baru

Na tem območju skupina OTP gradi tudi kompleks Emonika s trgovskim središčem, dvema hoteloma, poslovnimi prostori in tremi stanovanjskimi objekti, družba Corwin pa poslovni center Vilharia. Proti vzhodu pa je župan Ljubljane Zoran Janković spomnil na obnovo proge na nadvozu pri Orto baru, predvidoma v začetku prihodnjega leta, temu se bo prilagodila tudi občina in začela obnavljati Masarykovo in Šmartinsko cesto ter širiti podvoz pod železnico. To bo ustvarjalo dodatne prometne zamaške na tem območju.

»Vesela sem, da dela zaenkrat tečejo skladno z načrti, tako da pričakujemo, da bo konec julija naslednje leto železniška postaja končana,« je na ogledu gradbišča dejala infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Alenka Bratušek je spomnila tudi na načrtovano gradnjo dvotirnih prog proti Kranju, Ivančni Gorici in Kamniku ter Tivolskega loka. Slednji je po njenih besedah kratkoročna rešitev: »Pripravljamo namreč tudi dolgoročne rešitve, da bi se železniški tovorni promet res izognil centru Ljubljane. Naše načrte smo že predstavili občini Ljubljana in primestnim občinam, da bi po vzoru cestnega obroča naredili tudi železniški obroč predvesem za tovorni promet. Tivolski rok pa je kratkoročna rešitev, saj ga je treba narediti takoj, ne čez nekaj let. Že zdaj pa premikamo tovorni promet z glavne postaje proti Zalogu.« Za izgradnjo približno poldrugi kilomenter dolgega Tivolskega loka mora Ljubljana spremeniti občinski prostorski načrt, sama gradnja pa naj bi tekla nekaj mesecev.