Pri nas in v sosedstvu je zavladal borzni medved

Tudi slovenski borzni trg se je z letošnjim 21,4-odstotnim padcem znašel v medvedovi družbi. Podobno je v okolici, kjer s skoraj 30-odstotnim negativnim donosom »prednjači« avstrijski trg (indeks ATX). Med trgi v regiji je, z izjemo hrvaškega (neto dolg/EBITDA indeksa CRO je –1,8), najmanj zadolžen ravno domači trg (neto dolg/EBITDA indeksa SBITOP je –1,7).

Negativni odčitek tega finančnega kazalnika pomeni, da imajo podjetja, zajeta v indeksu, v agregatu več denarnih sredstev kot dolga. Ko pa gledamo zgolj čisti dolg na lastniški kapital, pa je domači indeks SBITOP pri dobrih 29 odstotkih daleč najmanj zadolžen, večinoma na račun Krke.

INFOGRAFIKA: Delo

V medvedjem trendu se je sicer znašel tudi nemški trg (indeks DAX). Če donose tujih trgov računamo v evrih (kar je za evropskega investitorja pravilno), potem vidimo, da donosi ameriških trgov v evrih še niso v medvedu, sta pa na primer kitajski (indeks SHSZ300) in brazilski trg (indeks IBOV).

Na domačem trgu so poleg novomeške Krke in Petrola letos pod krepkim cenovnim pritiskom delnice finančnih družb NLB in Zavarovalne skupine Sava. Krkine delnice so, kljub rekordno odličnemu poslovanju v letošnjem letu, pod krepkim pritiskom zaradi izpostavljenosti rusko-ukrajinskim tveganjem. Ta pa se vsaj do zdaj niso realizirala in niso v večji meri negativno vplivala na poslovanje. Zaradi apreciacije rublja proti evru je Krkino poslovanje v tem celo pridobilo.

Negotovost v zvezi z Geoplinom

Potem imamo Petrol, katerega delnice so v preteklem tednu zaradi dogajanj glede plina krepko izgubile. Pri Petrolu se torej čaka, kaj bo s cenami plina, kaj je oziroma bo z Geoplinom v luči njegovih finančnih razmerij s Skupino Petrol. Petrol je namreč njegov skorajda 75-odstotni lastnik. Ob tem pa tudi drži, da lahko pričakujemo nekaj pozitivnih učinkov na poslovanje Skupine Petrol iz dobre oziroma izboljšane turistične sezone, ki smo ji letos priča, kar pa bomo šele videli ob objavi poročila o poslovanju za tretji kvartal.

Finančne družbe večinoma nosijo tržno tveganje, ki je zdaj v Evropi domala astronomsko, in so tako v letošnjem letu pod krepkim pritiskom. Na poslovne izide tretjega kvartala, ki se je ravnokar zaključil, seveda še čakamo, vendar lahko pričakujemo, da je operativno poslovanje domačih finančnih družb v dobrem stanju, medtem ko se zavarovalnicam zaradi višajočih se obrestnih mer oziroma višjih donosnosti na obveznice na naložbenem delu poslovanja verjetno počasi že nasmihajo svetlejši časi.

Še vedno velja, da je domači delniški trg v povprečju med najmanj zadolženimi, in še naprej velja, da gre za enega od cenejših trgov, katerega delnice vsaj za zdaj niso predrage. Ob tem lahko tudi v prihodnjem letu pričakujemo v povprečju zelo dober dividendni donos. Na gibanje tečajev bodo v veliki meri vplivale geopolitične aktivnosti in monetarne politike ECB in drugih večjih centralnih bank. Vedeti pa moramo, da je še po vsakem medvedu prišel bik, in tako bo sčasoma tudi tokrat.