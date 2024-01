Približuje se rok za oddajo vloge za olajšavo za vzdrževane družinske člane

Približuje se rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane, zavezanci pa lahko to storijo do 5. februarja, če bodo vlogo oddajali elektronsko preko eDavkov, pa do 20. februarja.

Vlogo morajo oddati zavezanci, ki med letom ne uveljavljajo te olajšave in tisti, ki želijo medletno uveljavljeno olajšavo spremeniti. Lani je vlogo za uveljavljanje olajšave na letnem nivoju oddalo več kot četrt milijona zavezancev. Razmerje med zavezanci, ki uveljavljalo to olajšavo na mesečni ravni, in zavezanci, ki to olajšavo uveljavljajo na letni ravni, se skozi leta ne spreminja bistveno. Približno ena tretjina zavezancev uveljavlja olajšavo na mesečni ravni, dve tretjini zavezancev pa na letni ravni, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs).

Na Fursu priporočajo oddajo preko mobilne aplikacije ali spletnega portala eDavki; »Uporabniki eDavkov bodo lahko uporabili predizpolnjeni obrazec z lanskimi podatki. S tem bo oddaja vloge enostavnejša, hkrati pa bo večja verjetnost, da bo vloga oddana pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo vnos napačnih podatkov.«

Število tistih, ki se odločajo za elektronsko oddajo vloge, se povečuje. Lani je bilo takšnih skoraj dve tretjini, in sicer 63,2 odstotka. Leto prej je vlogo elektronsko oddalo 60 odstotkov zavezancev, leta 2021 55 odstotkov, 39 odstotkov v 2020 in četrtina v letu 2019. »V letošnjem letu trenutno beležimo ponovni trend povečevanja elektronsko oddanih dokumentov,« so pojasnili na Fursu.

Tako kot pretekla leta bo finančna uprava tudi letos izdala dve tranši informativnih izračunov dohodnine. Prva tranša je predvidena konec marca, z vračilom dohodnine konec maja, druga tranša pa konec maja, z vračilom dohodnine konec julija. Tako kot običajno bodo zavezanci, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane, prejeli informativne izračune v drugi tranši.

Na finančni upravi še poudarjajo, da si lahko zavezanci za optimizacijo davčne obveznosti pomagajo s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki. N. G.