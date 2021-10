Pričakujte najhujše, imejte načrt obrambe

V nadaljevanju preberite:

Varnostni strokovnjaki podjetjem svetujejo, naj se intenzivno ukvarjajo s tako imenovano kibernetsko odpornostjo. To sestavlja ne le kibernetska varnost, torej rešitve in postopki za zaznavanje in odzivanje na varnostne incidente, temveč še dodatna, predhodna faza: analiza varnostnih tveganj in njihov vpliv na poslovanje.



»V času vseprisotnih digitalnih groženj in kibernetskega kriminala morajo podjetja spremeniti obrambni pristop. Ne smejo več razmišljati samo o tem, kako se bodo branila, če bodo napadena, ampak naj razmišljajo predvsem o tem, kako čim bolj omejiti škodo v primeru uspešnega napada,« pravi Uroš Majcen, varnostni strokovnjak in direktor za kibernetsko odpornost v družbi S&T Slovenija.