Prihaja doba avtonomnih ERP na delovnem mestu

Zanimivo bo videti, ali so podjetja pripravljena prepustiti dele poslovanja umetni inteligenci, celo stvari, kot so ključni poslovni procesi, nad katerimi bedi sistem ERP. Obstaja več pomislekov. Dovoliti umetni inteligenci, da sistem ERP deluje avtonomno, torej da samostojno sprejema odločitve, je velika stvar. Za vsako vodstvo.

Včasih so jih podjetja imela pri sebi, nameščene na strežniku, nato so jih preselila v oblak – v želji po nižjih stroških in predvsem prevalitvi vzdrževanja in posodabljanja na ponudnika. Zdaj se sistemi ERP zelo verjetno vračajo v lokalna okolja, a s pomembnimi dodatki v obliki algoritmov umetne inteligence in agentov oziroma »kopilotov« za posamezna področja.

Obsedenost z umetno inteligenco, ki preplavlja poslovni in tehnološki svet, bo očitno zamajala tudi temelje v svetu programske opreme, kjer digitalne temeljne kamne predstavljajo poslovno-informacijski sistemi, označeni s kratico ERP.

Gigant iz sveta poslovne programske opreme Microsoft pospešeno uvaja različice svojih rešitev Copilot v celoten portfelj izdelkov. Po predstavitvi prvega Copilota leta 2022 jih je lani dodal veliko več, vključno z rešitvami Copilot za Microsoft 365, Dynamics 365 Copilot, Microsoft Copilot, Copilot za Power BI, Copilot za prodajo in druge.

Na letošnji konferenci DynamicsMinds v Portorožu pa je napovedal še več kopilotov in pokazal več primerov njihove uporabe. Pričakovano bo okrepil ponudbo Dynamics 365, vključno z rešitvami za upravljanje dobavne verige, projektno vodenje, finance, trgovino, terensko službo in kadrovski oddelek. Dolgoročni cilj te (raz)širitve so v Redmondu poimenovali kar »avtonomni in prilagodljivi ERP« z umetno inteligenco, še več, prepričani so, da sistemi ERP zdaj vstopajo v povsem novo obdobje.

»Microsoft tlakuje pot do avtonomnega in prilagodljivega ERP. Z uvajanjem umetne inteligence v naše rešitve ERP pomagamo vsakemu odločevalcu optimizirati strateško odločanje in vsakemu zaposlenemu omogočamo izboljšanje produktivnosti z avtomatizacijo in pospešitvijo operativnih procesov. Z rešitvami Copilot na vseh poslovnih področjih je prihodnost avtonomnega ERP, ki ga vodi umetna inteligenca, že tukaj,« je v Portorožu na konferenci, ki se je je udeležilo več kot tisoč udeležencev iz 47 držav, (na)povedal Georg Glantschnig, Microsoftov podpredsednik oddelka AI ERP.

Vsa podjetja si umetne inteligence ne želijo

Si tega podjetja res želijo? Mnoga ne, spet druga pa, ohrabrena z dobrimi rezultati, prisegajo na podatkovno gnano poslovanje. In prav v podatkih je ključ. Kdor bi vodenje poslovanja rad prepustil umetni inteligenci, mora najprej poskrbeti za kakovost in natančnost podatkov, ki se stekajo v ERP. To je prvi pogoj, da se področnim kopilotom omogoči sprejemanje avtonomnih odločitev.

Zdaj se sistemi ERP zelo verjetno vračajo v lokalna okolja. So podjetja pripravljena prepustiti dele poslovanja umetni inteligenci? Večina podjetij je do najnovejših trendov še vedno zadržanih.

Drugi izziv je povezan z zaposlenimi v podjetjih. Kaj uvajanje agentov v obliki programskih kopilotov pomeni za oddelek IT? Bo ta sploh še potreben, ali ga bo nemara treba celo okrepiti – zaradi treniranja in finega nastavljanja algoritmov. Menda bi slednje lahko počeli poslovni uporabniki sami.

Dodaten pomislek je povezan s predlogi, ki jih servira umetna inteligenca – ti lahko postanejo preobsežni, za zaposlene nerazumljivi in »neverjetni«, zato jih utegnejo zaposleni ignorirati. Nenehni, nezaželeni predlogi so vsiljivi in lahko ovirajo potek dela. Prav zato razvijalci potrjujejo, da morajo biti vsa priporočila zaposlenim primerno pojasnjena, da bodo ti lahko razumeli, kako in zakaj jim programski agent (kopilot) priporoča določeno dejanje.

Potem je tu še cena. Podjetjem so všeč zgodbe o uspehu, ki temeljijo na uvajanju umetne inteligence, toda le redka so pripravljena zanjo plačati premijske zneske. Tako podjetja presneto dobro izračunajo, koliko jih bo nova rešitev stala in koliko prihrankov bo ustvarila skozi avtomatizacijo dela zaposlenih.

Če gre soditi po trenutni Microsoftovi ponudbi, je očitno, da je nekaj funkcij kopilotov vključenih v osnovni sistem, tiste najbolj privlačne pa so doplačljive. Enako taktiko je opaziti tudi pri drugih ponudnikih, kot so Oracle, Salesforce, SAP in drugi, ki funkcionalnosti umetne inteligence in programskih agentov pospešeno integrirajo v svoje rešitve ERP.

Biti prvi ali počakati?

Medtem ko so načrti ponudnikov ERP več kot ambiciozni, se podjetja glede na odzive na avtonomne ERP že razvrščajo v tri kategorije. Prvi uporabniki v njih vidijo izjemno poslovno priložnost za ustvarjanje in ohranjanje konkurenčnih prednosti. Ti tehnično podkovani pionirji dajejo prednost vrhunski avtomatizaciji in vpogledom na podlagi podatkov. Sposobnost učenja, predvidevanja in prilagajanja, ki jo omogoča podatkovno gnana umetna inteligenca, je v skladu z njihovo poslovno vizijo. A podjetij, ki bi takoj zgrabila to res obetajočo tehnologijo, je za zdaj še malo.

Več podjetij se odloča za postopno sprejemanje in uvajanje novosti. Najprej želijo na ožjih področjih oziroma posameznih poslovnih procesih preveriti, kako se bo obnesla pomoč digitalnega kopilota zaposlenim. Preverjajo, ali je možno posamezen proces v celoti zanesljivo avtomatizirati oziroma ga čim bolj avtomatizirati in obenem skrčiti potrebo po zaposlenih. Takšnim podjetjem ponudniki prodajajo področno specifične module, pri katerih se agenti/kopiloti relativno dobro obnesejo. Na primer v skladiščnem poslovanju, kjer inteligentno upravljanje zalog lahko hitro poskrbi za hipno povrnitev naložbe.

Avtonomni ERP z umetno inteligenco se ne bodo uveljavili čez noč, a sčasoma bodo močno spremenili poslovno krajino.

A večina podjetij je še vedno zadržanih. Ta visoke tehnologije ne razumejo, zato čakajo in opazujejo, kaj bodo z njo počela druga podjetja. Pogosto to opravičujejo z izgovori, da čakajo, da posamezna tehnologija dozori, pri čemer jim prav pridejo tudi pomisleki glede zasebnosti podatkov, morebitnega nadomeščanja delovnih mest s tehnologijo ali splošne zanesljivosti sistemov, ki jih poganja umetna inteligenca. Morda jim tudi primanjkuje proračuna ali notranjega strokovnega znanja za uvedbo tako pomembne spremembe v njihovem poslovanju.

Skrbi za ponudnike poslovne programske opreme

Najbolj pa si te dni grizejo nohte neodvisni ponudniki programske opreme. S tem ko se podjetja odločajo za uporabo generativne umetne inteligence, ki je vdelana v sistem ERP, se zmanjšuje povpraševanje za njihove programske rešitve in storitve, saj umetna inteligenca opravlja številne naloge, ki jih danes ta podjetja monetizirajo. Neodvisni ponudniki programske opreme bodo zato morali dokazati, da lahko še vedno tekmujejo z velikani iz sveta programske opreme. Najlažje bodo to storili s specializacijo in rešitvami za ustvarjanje višje dodane vrednosti, saj bo osnovna opravila v poslovnem okolju prevzela umetna inteligenca.

Avtonomni ERP z umetno inteligenco se resda ne bodo uveljavili čez noč, a ni treba biti genij, da postane očitno, da bodo močno spremenili poslovno krajino in poslovne modele. In to bodo dosegli veliko hitreje, kot si ta hip mislimo.