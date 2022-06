Prihodnost je komunikacija naprav v skladišču

V nadaljevanju preberite:

Kje pride zasebno mobilno omrežje do izraza? Predvsem v okoljih ali velikih objektih, kjer deluje veliko strojev in/ali ljudi, ki potrebujejo izjemno odzivno ali bogato komunikacijo (beri: video). Tehnologije mobilnih omrežij 5G zagotavljajo prepotrebno odzivnost na ravni milisekund, ki je obstoječa brezžična in mobilna omrežja preprosto ne morejo zagotoviti. Tako sta omogočeni zanesljiva komunikacija in izmenjava podatkov med stroji, senzorji, strežniki, aplikacijami in uporabniki. Je temelj za uvajanje še naprednejše avtomatizacije v poslovna okolja.